مصر... 5 سيناريوهات لعودة الدراسة وهذا مصير إلغاء الثانوية العامة

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> تلفزيونية، إن الدولة حددت 5 سيناريوهات لعودة الدراسة في المدارس، بعد تعطيلها بسبب الاجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضح شوقي أن الوزارة ستختار من بين كل السيناريوهات، الأنسب، وفقا لمستوى تفشي فيروس كورونا.

© Sputnik . Mohammad Al Nejim

وأردف وزير التعليم المصري: "لا يمكننا أن نعلن الآن عن تفاصيل هذه السيناريوهات للرأي العام، إلا بعد دراسة الوضع وأخذ الموافقات اللازمة على التنفيذ".

أما عن مقترحات عودة الدراسة، فقال شوقي "أبرز المقترحات أن تكون أيام الدراسة في المدرسة أقل، وسيتم التوسع في استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر".

وأردف شوقي قائلا "من الممكن على سبيل الأمثلة المقترحة أن يتم تقسيم الدفعة إلى 3 فرق، بمعنى لو أن الفصل به 30 طالبًا، نجعل كل 10 يذهبون إلى المدرسة يومين في الأسبوع ويكملون باقي الأسبوع بحصص أون لاين على منصاتنا التعليمية، ودراسة إمكانية الاعتماد على مزيج من أكثر من نوع من نوعيات التقييمات للطلاب".

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واستدرك قائلا "على أولياء الأمور والطلاب أن يطمئنوا، فالدولة حريصة جدًّا على مصلحة أبنائنا، لن نهدر عاما على أولادنا، وفي نفس الوقت لن نضر بصحتهم".

وتطرق الوزير المصري في تصريحاته أيضا إلى احتمالية إلغاء امتحانات الثانوية العامة ووصفه بأنه "قرار دولة" لا يمكن اتخاذه بشكل منفرد.

وقال شوقي: "هاشتاج المطالبة إلغاء امتحانات الثانوية العامة أو استبدال أبحاث بها، معظمها حسابات وهمية ومزيفة، ولجان إلكترونية تعمل ضد وزارة التعليم، وتدعمها قناة الجزيرة القطرية".

وأضاف شوقي: "هذه حرب هدفها إنهاك الدولة وإنهاك أولياء الأمور والطلاب المجتهدين، ضميرنا مرتاح جدًّا من جانب طلاب الثانوية العامة، لأننا كدولة عملنا الواجب في بحث الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية لجان الامتحانات".