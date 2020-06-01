"أنصار الله": تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم اليمن هروب من جذور المشكلة

وقال الناطق باسم الجماعة، محمد عبد السلام، عبر حسابه على تويتر: "في ظل استمرار العدوان والحصار على اليمن فإن اللجوء إلى تنظيم مؤتمر للمانحين هروب من أصل المشكلة ومحاولات سخيفة من قبل المجرم لتجميل وجهه الإجرامي البشع".
وأضاف: "أوقفوا عدوانكم وارفعوا حصاركم وكفاكم حماقة"، داعيا المجتمع الدولي، إلى العمل على إيقاف الحرب "لا مجاراة المجرمين في إجرامهم وطغيانهم وسخافتهم".
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