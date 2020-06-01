شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة السعودية: يوليو يشهد تصاعد الطلب على السفر ومهمتنا إعادة الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة السعودية ان السياحة والضيافة العالمية ستكون أكثر تنافسية من أي وقت مضى مع إعادة فتح العالم بعد رفع قيود السفر، وحثت الوجهات السياحية على الاستعداد الآن لعودة الضيوف.

وقال هيثم مطر، مستشار أول وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية خلال حديثه فى جلسات سوق السفر العربى الافتراضى الذى انطلق اليوم، إن الطلب يعود إلى السوق، قائلا "يرغب المستهلكون والمسافرون في الحجز ولكن بأعداد صغيرة في الوقت الحالي ، ولكن بداية من يوليو سنشهد عودة في الطلب على الوجهات التي أظهرت أن Covid-19 تحت السيطرة.

" وتابع: "نحن بحاجة إلى الحكومات لفرض التباعد الاجتماعى الصارم وإجراءات أخرى لإعادة بناء الثقة - لكن الضيوف سيعودون، وستكون هذه فرصة عظيمة للدول للعودة إلى السوق"، مضيفا أنه يجب أن يكون للوجهات خطة، ويجب أن تكون لديها استراتيجية للتعافي ، ويجب أن تبدأ مفاوضات مع وكالات السفر عبر الإنترنت للتحدث إلى المستهلكين المستعدين للسفر".

Advertisements

وقال المسئول السعودى أن السياحة ستعود على مراحل يبدأ بالسفر الداخلي، وسيكون المسافرون المحليون أول من يعود إلى السوق، ثم السفر الإقليمي ، قبل الذهاب إلى العالمية، وتابع: "نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات اليوم لجعل الناس يصلون في غضون ثلاثة أشهر".

وأكد على أنه سيتم إعادة فتح كل وجهة، وستكون تنافسية للغاية بمجرد بدء إعادة الفتح ، ويحتاج الناس إلى الاستعداد اليوم، فى حين تقع على عاتق القطاع الخاص مسئولية إعادة بناء الثقة مع المسافرين. وانطلق اليوم الحدث الافتراضى لسوق السفر العربى، الذى يقام للمرة الأولى أون لاين بسبب فيروس كورونا المستجد، بمشاركة أكثر من 12 ألف مشارك من 148 دولة لحضور مجموعة من الندوات الرقمية والجلسات الحوارية واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع واللقاءات الثنائية، بين أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة. وسيركز هذا الحدث على الاتجاهات والفرص الناشئة وكذلك التحديات التى لها تأثير مباشر على صناعة السياحة والسفر، لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وعلى مدار ثلاثة أيامٍ متتالية، سيشهد هذا الحدث الافتراضي ندوات رقمية ومؤتمرات واجتماعات الطاولة المستديرة وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.