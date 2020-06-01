شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية جنود الاحتلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم مستوطنون يهود باحات المسجد الأقصى لليوم الثاني على التوالي من إعادة افتتاح الأقصى أمام المصلين بعد فترة توقف 70 يوما بسبب تنفيذ اجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، ونشر المركز الفلسطيني للإعلام عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، مجموعة من الصور لعملية اقتحام المستوطنين ساحات الأقصى في اليوم الثاني لإعادة فتحه في حراسة عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس المحتلة.

وأمس، اقتحم 75 مستوطنا "يهوديا "، باحات المسجد الأقصى ، وذلك بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من "باب المغاربة " بحماية قوات الاحتلال، واعتقلت شابين وفتاتين ، بينهما صحفية .



اطفال يهود داخل الاقصى



اليهود داخل ساحات الاقصى



مستوطنون يقتحمون الاقصى تحت حماية الاحتلال

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت أول أمس السبت، إلى اقتحام المسجد الأقصى بأعداد كبيرة.

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وأدى جموع المصلين من مدينة القدس ومحيطها أمس الأحد، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، بعد 70 يوما من إغلاقه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم فتح أبواب المسجد ودخل المصلين من مختلف الأبواب مكبرين مهللين ابتهاجا بفتح المسجد بعد هذه المدة الطويلة، كما تم فتح جميع المصليات المسقوفة داخل المسجد للصلاة من أجل المساعدة في التباعد الاجتماعي والحد من انتشار الفيروس.

وأكد مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني أن دائرة الأوقاف الإسلامية استكملت كل أعمالها لاستقبال وفود القادمين للأقصى ملتزمين بالتعليمات الصحية التي يجب أن يحافظ عليها كل الوافدين إلى المسجد، مشددا على المصلين الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المسجد المبارك من أجل الحفاظ على المسجد وحمايته من الاحتلال، كذلك الحفاظ على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني من كورونا.