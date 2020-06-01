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الجوازات السعودية تصدر توضيحاً حول كيفية تقديم خدماتها فى ظل جائحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن جميع فروعها في المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة، جاهزة لاستقبال المراجعين الذين تستدعي الحاجة حضورهم بعد حصولهم على مواعيد مسبقة من خدمة المواعيد الإلكترونية المتاحة على منصة "أبشر"، وفق عكاظ.

وأكدت أن المديرية مستمرة في تقديم كافة الخدمات عبر منصتي أبشر ومقيم، وخدمة إيصال الوثائق، وخدمة الرسائل والطلبات في معالجة الخدمات التي يتعثر تنفيذها إلكترونياً، وذلك لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في إدارات الجوازات وتوفير جميع ما يحتاج إليه المستفيدون من خدمات الجوازات الإلكترونية وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعيقهم ومعالجة الملاحظات التي تواجههم.

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وأوضحت المديرية أنه في حال عدم تنفيذ الخدمة ومعالجتها إلكترونياً يتطلب من المستفيد توثيق الملاحظة والحصول على موعد إلكتروني من خلال منصة "أبشر" وزيارة الفرع الذي تم اختياره في الوقت المحدد لتتم خدمتها.

ونوهت الجوازات إلى أهمية تقيد كافة المستفيدين من خدماتها بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة وذلك أثناء زيارتهم لمقرات إدارات الجوازات.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة تجاه جائحة فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة منسوبي إدارات الجوازات والمراجعين.

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