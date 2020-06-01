شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تعلن تسجيل 38 حالة شفاء فى مراكش والوباء ينحسر بعدة أقاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 18 حالة شفاء فى مدينة مراكش من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وصول عدد المتعافين إلى 1253 حالة شفاء بنسبة تصل إلى 93.6%.

ولفتت وزارة الصحة المغربية، إلى أن حالات الشفاء يتوزع بين العمال فى مراكش وصل إلى 938 حالة، وإقليم الرحامنة بـ231، والحوز بـ50، وشيشاوة بـ24، وقلعة السراغنة والصويرة بـ4 حالات وآسفي بحالتين.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل إصابتين مؤكدتين جديدتين فى مراكش، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس إلى 1339 حالة.

ويبلغ عدد الحالات التي تخضع للعلاج فى مراكش 34 حالة، بنسبة 2.5%، توجد جميعها في مراكش، إلى جانب ثلاث حالات قيد العلاج بآسفي قادمة من الدار البيضاء سطات.

Advertisements

وأصبحت أقاليم قلعة السراغنة والرحامنة والصويرة وشيشاوة والحوز خالية من وباء كورونا بعد تماثل حالات الإصابة للشفاء، فيما ظل إقليم اليوسفية خاليا من أي إصابة منذ ظهور الوباء.

وبخصوص الوفيات جراء الفيروس بالجهة فقد بلغت 52 حالة وفاة، موزعة بين عمال مراكش بـ44، وإقليم الحوز بـ3، والرحامنة بحالتين، وحالة وفاة واحدة بكل من أقاليم شيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة، بنسبة 3.9%.

وأفادت المديرية الجهوية للصحة المغربية بأن إجمالي الحالات المستبعدة بعد إجراء التحاليل المخبرية بلغ 21 ألفا و440 حالة منذ بداية الوباء.