شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تسجل 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58433 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة القطرية عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر اليوم الاثنين، تسجيل 1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 58433 حالة، منوهة برصد 3147 حالة تعاف جديدة ليرفع إجمالى الحالات التى تماثل للشفاء إلى 33437، كما أعلنت تسجيل حالتي وفاة ليرفع عدد حالات الوفيات إلى 40 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

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وأمس، أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر ، تسجيل 2355 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 55262، ووفاة 36 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، وتعافى 5235 حالة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 25839 حالة.