شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إنذار 40 صالون حلاقة في 7 أيام لعدم ارتداء الكمامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أنذرت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية الشؤون الصحية في الزرقاء بالأردن 40 صالون حلاقة للرجال وأغلقت مصنعا للمنظفات خلال الأسبوع الماضي.

وبين مدير المديرية الدكتور محمد الطحان في تصريح صحفي نشرته صحيفة الرأي الأردنية، أن إنذار الصالونات جاء بسبب عدم مراعاة المعايير الصحية الخاصة بارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل وعدم الحفاظ على مسافة الأمان والتباعد بين المواطنين، وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".

وأضاف الطحان ان إغلاق مصنع المنظفات في منطقة شارع المصفاة جاء بسبب عدم التقيد بالاشتراطات الصحية وعدم الحصول على التراخيص اللازمة وموافقة الجهات المختصة على إقامة المصنع، مشيراً إلى انه تم تحويل مالك المصنع إلى الحاكم الإداري تمهيدا لتحويله إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة الأردنية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 728 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، بين الدكتور جابر خلال مؤتمر صحفي في دار رئاسة الوزراء تفاصيل الحالات الجديدة، التي توزعت على النحو الآتي: حالتين لسائقي شاحنات على حدود العمري أحدهما أردني الجنسية، و 6 حالات لأردنيين قادمين من روسيا.

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كما سجل بالمملكة بحسب وزير الصحة 11حالة شفاء، ليصبح مجموع حالات الشفاء 497 مشيرا الى ان الحالات تحت العلاج 162 حالة مؤكدا ان الفرق هو عدم دخول المصابين غير الاردنيين والتعامل معهم حسب البروتوكول وتسجيل الاطفال المرافقين لذويهم بالاضافة لأجراء 3100 فحص مؤكدا ان أرقام الفحوصات ستزيد يوماً بعد يوم.

وبين الدكتور جابر ان المواطن الأردني لم يشعر بوطأة الوباء لكنه شعر بوطأة الحجر والعبء الاقتصادي وما نشاهده من تقارير في دول الإقليم والعالم أنّ الأرقام ما زالت مخيفة. ودعا الدكتور جابر الاردنيين الى تنزيل تطبيق أمان واتباع اجراءات الوقاية والسلامة العامة واستخدام المطهرات والابتعاد عن التجمعات، واتخاذ اجراءات السلامة خلال الحضور لصلاة الجمعة.

وفي رد على سؤال الصحفيين قال الدكتور جابر ان استخدام القفازات واجبة لكل من يعمل في المطاعم وصالونات الحلاقة ولكل ممن تفرض طبيعة عمله تواصل جسدي مع المواطنين. وأوضح الدكتور جابر الى ان أجراء الانتخابات النقابية خطر كبير على المواطنين في الوقت الحالي لصعوبة وضع شروط صحية.