شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل حالة نادرة من سلالة كورونا لطفل فى النجف العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل مختبر التحليلات المرضية لفيروس كورونا فى "النجف الأشرف " بالعراق، اليوم الاثنين، حالة نادرة من سلالة كورونا لفتى يبلغ من العمر 12 عاما، وقال مدير مستشفى الحكيم العام - الخاص بالحجر الصحي - سامر المظفر - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إنه تم تسجيل أول حالة "اضطراب " لفيروس "كورونا " تكتشف في النجف الأشرف لطفل يبلغ من العمر 12 عاما، وهي حالة نادرة كونه يضرب جميع أجزاء الجسم.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سجلت 23 حالة مماثلة في بريطانيا، وتمت مطابقة الحالة مع منظمة الصحة العالمية وبرنامج الاتفاق الكندي، وتم تأكيدها وإبلاغ وزارة الصحة بحالة الطفل، مشيرا إلى أن الطفل يتماثل للشفاء بعد مرحلة صعبة مرّ بها من فقدان الوعي.

وأكد أن الكوادر الطبية قامت بإجراء متابعة صحية منتظمة للطفل، وتم تماثله للشفاء ، وينتظر التحليل الأخير له اليوم ليتمكن من الخروج من المستشفى.

وفى سياق متصل أعلنت "خلية الأزمة " في العراق اليوم الاثنين، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد في محافظة "النجف" .

ودعت خلية الأزمة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - المواطنين إلى الالتزام بقراراتها للحد من انتشار الوباء، والالتزام بالتوصيات الصادرة من الفرق الصحية للتخلص نهائيا من الجائحة.

وفي سياق متصل سجلت مدينة "الكوت " بمحافظة واسط حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا " لمواطن يبلغ من العمر 50 عاما، ما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات بالمحافظة إلى خمس حالات، فيما وصل بلغ عدد المصابين 108 أشخاص ، وتم شفاء 48 مصابا.

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من جانب اخر أعلنت دائرة صحة محافظة الديوانية العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإًصابات فى المحافظة إلى 33.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية اليوم، أن الإصابات السبع فى المحافظة، 4 منها في قضاء الديوانية، 3 فى قضاء الحمزة الشرقي، مشيرة إلى تسجيل حالتي وفاة فقط في المحافظة.

وأعلنت خلية الأزمة العراقية، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة بابل.

وقال رئيس الخلية محافظ بابل حسن منديل - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن حالة الوفاة التي تم تسجيلها في مستشفى الحلة الجراحي لامرأة في الخامسة والسبعين من عمرها، ومازال ذووها في الحجر الصحي.