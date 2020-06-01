لبنان يسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يرتفع إلى 1233

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر، اليوم الاثنين، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالى إلى 1233 حالة، وأمس، أصدر وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى، قرارا بتقليص القيود وتخفيف الإجراءات المشددة على التحركات والتنقلات وساعات عمل المؤسسات العامة والخاصة والأنشطة التجارية والسياحية والمهن الحرة والحرفيين، مع الالتزام الصارم بالشروط الصحية وإجراءات الوقاية من فيروس "كورونا".

وتضمن قرار وزير الداخلية اللبناني خفض عدد ساعات منع الخروج والتحرك في الشوارع، لتصبح ما بين الـ 12 ليلا وحتى الـ 5 صباحا فقط، بدلا من الـ 7 مساء إلى الـ 5 فجرا، على أن تلتزم جميع المؤسسات المسموح لها بالعمل، بإجراءات النظافة وعدم الاكتظاظ والتعقيم بصورة دائمة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص وارتداء الكمامات.

وتقرر أن يُسمح لكل أنواع المصانع، وأسواق الجملة التي تقوم ببيع الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، ومستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية والصيدليات، والمطاحن والأفران، والصيارفة والبنوك والمؤسسات المالية والفنادق، بالعمل طيلة اليوم دون توقف.