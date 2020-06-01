كورونا.. 22 وفاة بالسعودية واثنتان في قطر

عواصم عربية/ الخليج 365-

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الإثنين، في السعودية وقطر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان، وفق إحصائيات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 22 وفاة بكورونا، و1.881 إصابة، وتعافي 1.864 مريضا.

وأشارت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 87.142، بينها 525 وفاة، و64.306 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة القطرية، في بيان، برصد حالتي وفاة، و2.523 إصابة، و3.147 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 58.433، بينها 40 وفاة، و33.437 متعاف.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 786 إصابة بالفيروس.

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وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12.223، منها 50 وفاة، و2.682 حالة تعاف.

على ذات الصعيد، قالت وزارة الصحة البحرينية، في بيان، إنها رصدت 406 إصابات، وتعافي 387 مريضا.

ولفتت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 11.804، بينها 19 وفاة، و7.070 حالة شفاء.

وفي لبنان، أعلنت ​وزارة الصحة​، في بيان، تسجيل 13 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 1.233.

ووفق الوزارة، فإنه من بين إجمالي الإصابات 27 وفاة، و715 متعاف.

وحتى عصر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و294 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 374 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و864 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

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