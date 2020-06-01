اليمن.. مساعدات طبية أممية تصل صنعاء لمواجهة كورونا

اليمن /الخليج 365



وصلت طائرة أممية، الإثنين، إلى مطار العاصمة اليمنية صنعاء، تحمل 21 طنا من المساعدات الطبية، لمواجهة وباء كورونا.



وقال مصدر مسؤول في مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، إن طائرة تحمل 21 طنا من المساعدات قدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وصلت اليوم.



وفي تصريح للأناضول، أضاف المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الطائرة وصلت ضمن المساعدات الأممية الرامية لمواجهة كورونا.



ولفت إلى أن "الطائرة قدمت من العاصمة العمانية مسقط".



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وكانت طائرة تابعة للمنظمة ذاتها قد وصلت إلى صنعاء السبت الماضي، تحمل مساعدات طبية لمواجهة كورونا.



وحتى مساء الأحد، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 323 إصابة، بينها 80 وفاة، و14 حالة تعاف.



ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/ أيار الماضي، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.



والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن مستشفيات اليمن المخصصة لمواجهة جائحة كورونا وعددها 38، امتلأت أسرتها تماما بمصابي الفيروس.



كما لفتت المنسقة الأممية في اليمن ليز غراندي، إلى أن نسبة الوفيات من كورونا في البلاد تصل إلى 20 في المئة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ فقط 7 بالمئة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.