الجيش الليبي يقصف 3 آليات لمليشيا حفتر جنوبي طرابلس

ليبيا/ الخليج 365-

أعلن الجيش الليبي، الإثنين، تدمير 3 آليات عسكرية تابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، جنوب غرب العاصمة طرابلس، فيما وجه تعليمات لقواته بـ"سحق المتمردين دون رحمة".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الجيش، عقيد طيار محمد قنونو، نشره المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، عبر صفحته بموقع فيسبوك.

وقال البيان: "سلاح الجو استهدف 3 آليات مسلحة في محيط منطقة الأصابعة (100 كم جنوب غرب طرابلس)".

وأضاف قنونو، في نفس البيان، أن الجيش وجه تعليمات لقواته بـ"سحق المتمردين والقضاء على بؤر التمرد دون رحمة أو شفقة".

وتابع أن "سياسة حكومة الوفاق هي تقديم الحلول السياسية والاجتماعية، واستخدام القوة يأتي بعد انتهاء كل الحلول السلمية".

Advertisements

تأتي تصريحات قنونو بالتزامن مع تداول حسابات مدعومة من الإمارات أنباء بشأن تقدم مليشيا حفتر للسيطرة على مواقع عسكرية، جنوبي العاصمة طرابلس.

والأحد، قُتل 5 مدنيين وأصيب 3 آخرون، في قصف لمليشيا حفتر استهدف أحياء سكنية، وسط طرابس.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة، جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة "الوطية" الاستراتيجية (غرب)، وبلدتي بدر وتيجي، ومدينة الأصابعة بالجبل الغربي (جنوب غرب طرابلس).

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن مليشيا حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.