عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى لليوم الثاني

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

استأنف عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، الإثنين، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن 114 مستوطنا، اقتحموا المسجد.

وأشارت إلى أن 75 مستوطنا اقتحموا "الأقصى" في الفترة الصباحية، و39 في فترة ما بعد صلاة الظهر.

وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، بحراسة الشرطة الإسرائيلية.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، قد أعادت، يوم الأحد، فتح أبواب "الأقصى"، للمصلين، بعد إغلاق استمر أكثر من شهرين، بسبب انتشار جائحة كورونا.

ولكن الشرطة الإسرائيلية سمحت في ذات الوقت، للمستوطنين باقتحام المسجد، حيث قالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 233 اقتحموه يوم الأحد.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية، قد أدانت مرارا الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد التي بدأت في العام 2003.

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من جانب آخر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 فلسطينيين بالبلدة القديمة، في مدينة القدس الشرقية.

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365 إن الشرطة اعتقلت خديجة خويص وجهاد قوس وروحي القولاغاصي.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب هذه الاعتقالات.

إلى ذلك، قالت محافظة القدس (الفلسطينية) إن الشرطة الإسرائيلية أفرجت، الإثنين، عن المحافظ عدنان غيث الذي اعتقلته يوم الأحد.

وأضافت المحافظة في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، إنه تم الإفراج عن غيث دون شروط.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد اعتقلت غيث ونشطاء آخرين أثناء المشاركة في وقفة سلمية في القدس الشرقية، لإحياء ذكرى مرور 19 عاما، على رحيل القيادي الفلسطيني، فيصل الحسيني.

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