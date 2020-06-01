إعادة فتح مساجد "غزة" بعد شهرين على إغلاقها

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، الاثنين، فتح جميع المساجد، أمام صلوات الجماعة، بدءا من الأربعاء المُقبل، بعد أكثر من شهرين على إغلاقها، ضمن إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.

وقال عبد الهادي الأغا، وكيل الوزارة، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، إن الوزارة قررت "فتح المساجد لجميع الصلوات، مع بقاء رخصة الصلاة في المنازل".

وأضاف إن المساجد ستفتح للصلاة فقط، ولن يُسمح بإقامة "الاحتفالات والأنشطة العامة داخلها".

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وأكد على ضرورة " التزام المُصلين الإجراءات الوقائية، التي نصّت عليها الوزارة"، ومن ضمنها "اصطحاب المصلين لسجاد الصلاة، وارتداء قناع الوجه الواقي، والحفاظ على مسافة آمنة بين المصلين في الصف الواحد، والامتناع عن المصافحة والاقتراب من الآخرين، إلى جانب عدم اصطحاب الأطفال".

ودعا الأغا العاملين في المساجد إلى "تعقيمها بشكل مستمر، وفتحها قبل الأذان بنحو 10 دقائق فقط، وتقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة، لتكون 10 دقائق في جميع الصلوات، باستثناء صلاة الفجر فتكون 20 دقيقة".

وأغلقت وزارة الأوقاف المساجد في غزة في 23 مارس/آذار الماضي، ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا؛ لكنها عادت في 21 مايو/أيار الماضي، وسمحت بإقامة صلاة الجمعة فقط.

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