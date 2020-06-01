الصحة .. تسجيل 1881 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 87142 حالة.

وقالت: إنه تم تسجيل 1864 حالة تعافٍ، وبذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 64306 حالة ولله الحمد.

وأكدت الوزارة تسجيل (22) حالة وفيات جديدة رحمهم الله، ليصل مجموع الوفيات بالمملكة إلى 525 حالة.

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