حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي “الإيثانول” و”الإيزوبروبانول” المعقمة. وقالت الهيئة اليوم إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الغذاء والدواء تحذر من معقم لليدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.