«الغذاء والدواء» تحذر من استخدام معقم لليدين مخالف للمواصفات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام منتج معقم اليدين Hand Sanitizer Spary Cosmo؛ نظراً لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي “الإيثانول” و”الإيزوبروبانول” المعقمة. وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنها اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات اللازمة لسحب هذا المنتج من الأسواق ومنع تداوله.

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