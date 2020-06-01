شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح كيفية تعديل ترجمة الاسم بجواز السفر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات كيفية تعديل ترجمة الاسم بجواز السفر.
وأكدت “الجوازات” أنه في حال الرغبة في تعديل ترجمة الاسم بجواز السفر، فإنه يجب مراجعة الأحوال المدنية للتعديل ومن ثم مراجعة إدارة الجوازات.
جاء ذلك في رد من “الجوازات” على استفسار أحد المغردين على موقع ” تويتر”، بشأن كيفية طريقة تغيير الاسم الأول فقط في الجواز.
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