شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «الأمن العام» بشأن التنقل بين المناطق أثناء منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن التنقل بين المناطق والمدن أثناء فترة منع التجول يتطلب تصريحاً. ووفقاً لـ”الإخبارية” أوضح متحدث الأمن العام أن رصد المخالفات يتم وفق آلية معينة مع إتاحة الاعتراض. وكان متحدث الأمن العام قد أعلن في تصريحات سابقة، أنه لا يمكن التساهل في مخالفات منع التجول لأنها تمس الصحة العامة للمجتمع بأكمله. Advertisements

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