شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: صلاة الجنائز مستمرة على وضعها بإقامتها في المقابر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير الدكتور سعود الغامدي، أن التعميم الوزاري الأخير بخصوص الموافقة على عودة الصلاة في المساجد لم ينص على إقامة صلاة الجنائز في المساجد، وإنما تستمر على وضعها السابق بالصلاة عليها في المقابر.
ووفقاً لـ”الوطن”، أوضح “الغامدي” أن التوجيه الوزاري السابق بمنع الصلوات في المساجد بسبب انتشار فيروس كورونا نص على إيقاف جميع الصلوات حتى صلاة الجنازة.
وتابع أن التوجيه الأخير لم يشتمل على عودة صلاة الجنائز بالمساجد، لذلك ستبقى على وضعها السابق حتى ورود موافقة الجهات ذات الاختصاص.
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