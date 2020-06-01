أفعى تقتل مربيها في إسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ السعودية نيوز

ربى الثعابين في منزله، واهتم بها ورعاها، ولكن هذا لم يمنع واحداً من ثعابينه الـ 25، من لدغه، في حادثة أدت إلى إنهاء حياته.. هذا كان مصير شاب إسباني يبلغ الـ 27 من العمر، بعد أن تأخرت جرعة الترياق الآتية من العاصمة مدريد، وفشل بقية أنواع العلاج،وفقا للبيان.



وفي حين لم يتم ذكر اسم الشاب المتوفى، ولا نوع الأفعى التي ذكر أنها من آسيا، أكد مستشفى «بوتنا أوروبا» في الجزيرة الخضراء، أن الملدوغ قد مات بعد يوم واحد من الإصابة.

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ومع أن الشاب هرع إلى المستشفى فور الإصابة، إلا أنه لم يتمكن من النجاة، رغم خضوعه لعدة علاجات، وتوفي ظهيرة اليوم التالي، قبل وصول الترياق الجديد من العاصمة مدريد.

وقامت الشرطة إثر وقوع الحادث، بنقل الأفاعي المتبقية إلى حديقة حيوانات قريبة ليتم الاعتناء بها.

ويعتبر 600 نوع من أصل 3500 موجود في العالم من النوع السام. أما ثعبان الحارية، فمسؤول عن الوفيات البشرية في آسيا أكثر من الثعابين الآسيوية الأخرى مجتمعةً، حيث يشار إلى أنه أكثر سميّة بخمس مرات من أفاعي الكوبرا.