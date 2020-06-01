حشر آل مكتوم يرحب بعودة النشاط ويشيد بآثاره في تنس الإمارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس، بقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والذي يقضي باستئناف الحركة الاقتصادية في دبي وعودة النشاط الرياضي بمراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات في دبي، لما لذلك من دور هام في تنشيط رياضة التنس التي تمارس في أكاديميات دبي، مما يدفعها لاستعادة دورها المهم وتطورها في الدولة، خصوصاً أن عدداً كبيراً من محبي وممارسي التنس، ينتظمون بها، وهو ما سيساهم أيضاً في عودة لاعبي المنتخبات الوطنية لممارسة تدريباتهم بشكل تدريجي لاستعادة جاهزيتهم للمرحلة المقبلة.

ودعا رئيس اتحاد التنس اللاعبين واللاعبات ومدربيهم والإداريين إلى ضرورة التقيد بالضوابط والإرشادات وفقاً لتعليمات الجهات المعنية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للحد من فيروس كورونا، داعياً لجان اتحاد التنس لتقديم كل الجهود الكفيلة بنجاح المرحلة الحالية.

وفي هذا السياق، وصف أحمد عبدالملك أهلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للتنس السماح بإعادة النشاط للأكاديميات بأنه سيعود بالنفع الكثير على ممارسة رياضة التنس في دبي خصوصاً مع وجود 36 أكاديمية تستقطب عدداً كبيراً من الرياضيين، وهو ما سيكون له دور بارز في ديمومة الحفاظ على المهارات الفنية واللياقة البدنية للاعبي التنس وخاصة المواهب، مقدماً الشكر لمجلس دبي الرياضي للجهود التي تم بذلها في هذا الخصوص، ومبيناً أن القرار ساهم بإعادة بعض الأكاديميات التي لم تكن منضوية تحت إشراف اتحاد التنس لإعادة اشتراكها بشكل رسمي مما أعطى العمل التنظيمي دقة أكبر.

وأثنى على الجهود التي بذلها كادر اتحاد الإمارات للتنس طوال الفترة الماضية وتأمين الاتصال مع الأكاديميات، مبيناً أن فريق عمل الاتحاد سيقوم بزيارة الأكاديميات في دبي بين فترة وأخرى، للتأكد من استيفائها للشروط المعتمدة من قبل مجلس دبي الرياضي والجهات المعنية بذلك، ومنها تعقيم المنشآت الرياضية وكافة الأجهزة والأدوات والمعدات، والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي بما لا يقل عن مترين، والالتزام بألا يتجاوز العدد 50% من طاقة الاستيعاب، وعدم التجمع وارتداء الكمامات، والأعمار المسموح لها (12-60 سنة) وسواها من التعليمات وهو ما سيساهم بنجاح المرحلة الحالية من العودة للنشاط الرياضي.