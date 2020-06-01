إيران تسجل 3000 إصابة جديدة بكورونا وتخشى ذروة أخرى



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت إيران، الاثنين، عن نحو ثلاثة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى ارتفاع يسجل منذ شهرين في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سعيد نمقي في مقابلة متلفزة: «يبدو أن الناس يظنون أن فيروس كورونا المستجد انتهى، لكنه ليس كذلك، ويمكن أن نشهد في أي لحظة ذروة (أخرى) خطيرة».

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قد أعلن، الأحد، أن بعض المحافظات في البلاد تشهد موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا على الرغم من تشديد الإجراءات والتحذيرات.

وأضاف نمكي على هامش اجتماع مجلس الوزراء أن «27 محافظة تتجه نحو احتواء الوباء، ولكننا نشهد في بعض المحافظات كسراً للبروتوكولات الصحية وتفشياً لكورونا من جديد».

ولفت الوزير إلى أنه «في محافظتي خوزستان وسيستان وبلوجستان لم يتم الالتزام بتوصيات التباعد الاجتماعي، ولذا فإننا نشهد تفشي المرض في بعض المناطق من جديد»، داعياً المواطنين إلى «الالتزام بالإجراءات رحمة بأنفسهم، لأن مرض كورونا لم ينتهِ بعد»، بحسب قوله.