بن سليم يطلق لعبة إلكترونية للسيارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق محمد بن سليم رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية الاثنين، أول لعبة إلكترونية رسمية لرياضة السيارات في دولة الإمارات لربط المتسابقين المحليين بالمتسابقين حول العالم عبر الإنترنت، وذلك لاستقطاب جيل جديد من المنافسين.

ومسابقة الصيف هي أول مسابقات اللعبة، وهي من 6 جولات، وتبدأ 12 يونيو، وفي وقت لاحق سوف يتم تنظيم مسابقة الشتاء، وسيتم دمج الحدثين في بطولة الإمارات الوطنية للسيارات الإلكترونية التي سيتم إطلاقها في 2021. وسيمثل الفائز في هذه المسابقة الإمارات في كأس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الإلكترونية، وهي جزء من النسخة الثانية من ألعاب الاتحاد الدولي لرياضة السيارات، التي ستقام في مرسيليا في أكتوبر 2021.

وقال بن سليم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية: «أنا فخور بالإعلان عن هذا التخصص الجديد في رياضة السيارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإعطاء فرصة للاعبين في جميع أنحاء الإمارات للمنافسة في لعبة وطنية رسمية، وهدفنا الرئيسي هو استقطاب جيل أصغر من المنافسين، وجلب رياضة السيارات إلى المجتمع الأوسع من خلال جعلها أكثر سهولة وأقل تكلفة».

علماً بأن رسوم الحصول على الرخصة الرقمية لرياضة السيارات والتسجيل في الحدث ستكون مجانية، مع فتح هذه اللعبة لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من سبع سنوات أو أكثر ممن لديهم إمكانية الوصول إلى بلاي ستيشن 4، حيث يجب أن يكون لدى المشاركين حساب فعال في «بلاي ستيشن بلاس» خلال فترة المسابقة، والتسجيل على الموقع الرسمي لمنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية (www.emso.ae ).