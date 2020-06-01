جوزمان: وجود ميسي شرط عودتي لـ نيويل أولد بويز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اشترط الحارس الأرجنتيني ناهويل جوزمان (34 عاماً) الذي لعب في نادي نيويل أولد بويز ( فريق نجم برشلونة ليونيل ميسي الأول ) قبل انتقاله لنادي تيجريس في 2014، وجود ميسي في نيويل أولد بويز كي يعود إليه، وعلق الحارس على شرطه الغريب قائلاً: «عندما اقترحت على تيجريس وضع هذا الشرط في عقدي وافقوا عليه، سأكون سعيداً لو حصل هذا لأن ميسي يريد أن يلعب مجدداً في الأرجنتين وفريقه نيويل أولد بويز رغم أن هذا صعب التخيل، كلنا لدينا عقبات عائلية كما أن هناك مسألة تعرضه لخطر»، ولعب ميسي بجانب جوزمان على الصعيد الدولي لكنه الآن يتمنى اللعب معه على صعيد الفريق.