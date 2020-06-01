تيم كلارك: إعادة بناء الشبكة قد تستغرق 4 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات إن إعادة بناء شبكة رحلات الناقلة قد تستغرق أربع سنوات. وأضاف خلال جلسة افتراضية في سوق السفر العربي: «بحلول صيف 2021، قد يكون هناك ارتفاع في السفر الجوي إذا تم العثور على لقاح لفيروس كورونا».

وتابع كلارك غير المتفائل بصمود العديد من شركات الطيران خلال الأشهر القليلة القادمة: «على الأرجح سنشهد عودة الأوضاع إلى طبيعتها بدرجة ما بحلول 2022-2023 أو 2023-2024 وستشغل طيران الإمارات شبكتها كما كانت من قبل ومن المأمول أن يكون ذلك بنفس النجاح السابق».

ووفقاً لكلارك، «ليس هنالك معنى لتشغيل طائرة نصف فارغة من الناحية البيئية، وذلك من خلال فرض التباعد الاجتماعي على الرحلات الجوية وعدم بيع بعض المقاعد».