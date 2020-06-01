العراق يعتزم التفاوض مع "دول الجوار" بشأن الموارد المائية

وأعلنت الوزارة في بيان نشرته "السومرية نيوز": أن" وزيرها مهدي رشيد الحمداني ناقش مع عدد من مدراء الوزارة عملية تفعيل التفاوض مع دول الجوار للوصول الى تفاهمات بشأن أدارة الموارد المائية في ضوء المتغيرات التي حدثت مع دول الجوار وفي مقدمتها أملاء سد أليسو من قبل الجارة تركيا وأسلوب تشغيل السد".
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واشارات إلى أن "المناقشات شملت أيضا الخطة الزراعية الصيفية والتزام الوزارة بتأمين المياه لزراعة محصول الرز لكافة المساحات التي تم الاتفاق عليها وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، إضافة إلى التزاماتها بتأمين الرية الاأولى لمحصول الحنطة".
ويحصل العراق على معظم المياه الواردة إليه من دول الجوار تركيا وإيران فيما قامت هذه الدول ببناء سدود على هذه الأنهر مما قلل هذه الواردات بشكل كبير.
في سياق متصل فاقمت أزمة فيروس كورونا من مشكلة المياه في الأردن، حيث زاد الطلب على المياه في ظل الأزمة بنسبةٍ تجاوزت الأربعين في المئة، ويقول المعنيون إن العجز المائي ارتفع بسبب الحظر والإجراءات الوقائية، بحسب "سكاي نيوز".
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