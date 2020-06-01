مطارات دبي تسهل للمسافرين العثور على معدات الحماية الشخصية... صور

ويقع الجهازان الجديدان في مناطق المغادرة في مبنى 3 والمبنى 2، وتحتوي مجموعات المعدات على كمامة وزوج من القفازات، ونوعين من المطهرات.

كما ستتم إضافة المزيد من المنتجات في الأيام المقبلة، بما في ذلك كمامات أوروبية الصنع والمعتمدة القابلة لإعادة الاستخدام.

يذكر أن مطارات دبي أكدت استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لـ"طيران الإمارات" عبر مطار دبي الدولي، في 21 مايو/أيار، مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى 3 في المطار.