ويقع الجهازان الجديدان في مناطق المغادرة في مبنى 3 والمبنى 2، وتحتوي مجموعات المعدات على كمامة وزوج من القفازات، ونوعين من المطهرات.
كما ستتم إضافة المزيد من المنتجات في الأيام المقبلة، بما في ذلك كمامات أوروبية الصنع والمعتمدة القابلة لإعادة الاستخدام.
يذكر أن مطارات دبي أكدت استعدادها وجهوزيتها لدعم استئناف العمليات المجدولة لـ"طيران الإمارات" عبر مطار دبي الدولي، في 21 مايو/أيار، مشيرة إلى أن جميع الرحلات الجوية ستنطلق من المبنى 3 في المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر مطارات دبي تسهل للمسافرين العثور على معدات الحماية الشخصية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.