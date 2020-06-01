وأوضح الدكتور صباح عبد العزيز أختصاص جراحة الوجه والفكين الذي أجرى العملية، أنه تم رفع الورم مع بتر عظم الفك واستئصال العقد اللمفاوية في الرقبة الجهة اليمنى وتم تعويض الفك باستعمال التقنية الحديثة للطباعة الثلاثية الأبعاد وعمل صفيحة معدنية معدة مسبقاً على القالب لاختصار وقت العملية.
وأضاف عبد العزيز: "إن العملية تكللت بالنجاح وأن المريض يتماثل للشفاء"، وأشار إلى أن العملية تمت بمشاركة فريق طبي وتمريضي كفوء.
وتقدم الكوادر الطبية العراقية جهودا كبيرة في العمليات الجراحية ومواجهة فيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات لتخصيص قطع أرض لهم تثمينا لجهودهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي عراقي ينجح في إزالة ورم بواسطة تقنية الطباعة الثلاثية... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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