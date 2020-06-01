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فريق طبي عراقي ينجح في إزالة ورم بواسطة تقنية الطباعة الثلاثية... صور

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وأوضح الدكتور صباح عبد العزيز أختصاص جراحة الوجه والفكين الذي أجرى العملية، أنه تم رفع الورم مع بتر عظم الفك واستئصال العقد اللمفاوية في الرقبة الجهة اليمنى وتم تعويض الفك باستعمال التقنية الحديثة للطباعة الثلاثية الأبعاد وعمل صفيحة معدنية معدة مسبقاً على القالب لاختصار وقت العملية.

وأضاف عبد العزيز: "إن العملية تكللت بالنجاح وأن المريض يتماثل للشفاء"، وأشار إلى أن العملية تمت بمشاركة فريق طبي وتمريضي كفوء.

وتقدم الكوادر الطبية العراقية جهودا كبيرة في العمليات الجراحية ومواجهة فيروس ، الأمر الذي دفع السلطات لتخصيص قطع أرض لهم تثمينا لجهودهم.

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