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الكويت تسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجماعة عدا الجمعة

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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه بحسب القرار الصادر عن وزارة العدل، فإن السماح يشمل 906 مساجد مع التشديد على حظر استخدام مكتبات المساجد ودورات المیاه ومنع إلقاء الدروس والحلقات الدينية.

© AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT

وسجلت الكويت نحو 27 ألف حالة إصابة بالفيروس بينما بلغ عدد الوفيات 212.

وأوضحت الوكالة أنه سيتحدد، في وقت لاحق، أوقات فتح المساجد بعد تعقيمها، وفقا للاشتراطات الصحية، لمنع انتشار فيروس .

كما ذكرت أنه سيستمر غلق المساجد ذات الكثافة العالية، خاصة الموجودة في الضواحي السكنية والمناطق التجارية.

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