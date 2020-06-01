وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه بحسب القرار الصادر عن وزارة العدل، فإن السماح يشمل 906 مساجد مع التشديد على حظر استخدام مكتبات المساجد ودورات المیاه ومنع إلقاء الدروس والحلقات الدينية.
© AFP 2020 / YASSER AL-ZAYYAT
وأوضحت الوكالة أنه سيتحدد، في وقت لاحق، أوقات فتح المساجد بعد تعقيمها، وفقا للاشتراطات الصحية، لمنع انتشار فيروس كورونا.
كما ذكرت أنه سيستمر غلق المساجد ذات الكثافة العالية، خاصة الموجودة في الضواحي السكنية والمناطق التجارية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجماعة عدا الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.