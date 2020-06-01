مسؤول لبناني يغرد عن لقاء نصر الله بحاخامات يهود

وغرد جنبلاط على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "وكتاب الوزارة يذكرني بكتاب الـzohar، فقد زار لبنان منذ سنوات فريق من الحاخامات اليهود الذين يعتبرون قيام دولة اسرائيل نهاية لهم، وآنذاك قابلوا السيد حسن نصر الله والتقيتهم وشرحوا لي أنه ليس من الضروري معرفة العبرانية لأن مجرد تصفح الـ zohar يجعلك تطمئن وخاصة في ما يتعلق بالتعيينات الكيدية".

وكان جنبلاط قد غرد مرة جديدة، اليوم، تعقيبا على التغريدة الأولى وجاء فيها: "وفي وقتٍ سابق اليوم، غرّد جنبلاط كاتِبًا: "العبرة في هذه الوزارة أنها كلما دخلت الى اجتماع تقرر شيئاً ثم تعود وتدخل الى اجتماع آخر تقرر شيئاً آخر"، مضيفًا: "أعتقد انها خطة مدروسة في غاية الدقة للوصول الى اعلى درجات الانتاجية، ولا عجب كون احد اركان هذه الوزارة نشر مؤلفًا من ألف صفحة لا بد من دراسته لأنه يشرح الخطة المذكورة بكل وضوح".