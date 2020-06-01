قوات التحالف تسقط طائرتين مسيّرتين أطلقاهما الحوثيون

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الرياض: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن قوات التحالف المشتركة قد اعترضت وأسقطت طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

قال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف، إن قوات التحالف تمكنت اليوم الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية.

أضاف: "استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

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تابع: "هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف، وبدأت في (09 أبريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابة من قبل الميليشيا الحوثية".

بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (5000) اختراق باستخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ البالستية.

وقال المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تستمر باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد المليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.