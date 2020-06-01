كورونا.. 719 إصابة بالكويت و26 بليبيا

عواصم عربية/ الخليج 365

أعلنت الكويت، الاثنين، تشخيص 719 إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت ليبيا 26، والمغرب 12، وتونس 7 إصابات، وفق بيانات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 719 إصابة جديدة بالفيروس، بالساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الإجمالي إلى 27 ألفا و762.

كما أشار البيان إلى تسجيل 8 وفيات رفعت الحصيلة إلى 220، فيما استقرت الحالات المتعافية عند 11 ألفا و386.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي)، في بيان، تسجيل 26 إصابة بكورونا، وحالتي شفاء.



وأوضح المركز، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 156، بينها 5 وفيات، و52 حالة تعاف.

Advertisements

وفي المغرب، أفادت وزارة الصحة، عبر موقعها الرسمي الخاص بإحصائيات كورونا، برصد 12 إصابة بالفيروس، وتعافي 295 مريضا.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات بلغت 7 آلاف و819، بينها 205 وفيات، و5 آلاف و754 حالة شفاء.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى ألف و84.

ووفق بيان للوزارة، فإن من بين إجمالي الإصابات 48 وفاة، و964 حالة تعاف.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 6 ملايين و285 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 374 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و856 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.