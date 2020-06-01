التحالف العربي يعلن إسقاط مسيّرتين حوثيتين جنوبي السعودية

اليمن/ الخليج 365



أعلن التحالف العربي، الإثنين، إسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرتين) لجماعة الحوثي، في سماء مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.



وبحسب وكالة الأنباء السعودية (رسمية)، قال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، إن "قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط".



وأضاف المالكي أن "الحوثيون مستمرون بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية".

ولفت إلى أن ما قامت به جماعة الحوثي، تأكيد على رفضها لمبادرة وقف إطلاق النار التي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 إبريل/نيسان الماضي، على حد تعبيره.



ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي، حول مسؤوليتها عن إطلاق الطائرتين المسيرتين، غير أنها سبق أن اتهمت التحالف بالتصعيد العسكري وتنفيذ عشرات الغارات الجوية على مناطق في اليمن منذ إعلانه وقف إطلاق النار من جانب واحد.

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وبشكل متكرر، تتبادل أطراف الصراع في اليمن الاتهامات بخصوص التصعيد العسكري وعدم الرضوخ للسلام، وسط دعوات أممية متواصلة بشأن ضرورة وقف إطلاق النار لتوحيد الجهود في مواجهة وباء كورونا.

وحتى مساء الأحد، ارتفع إجمالي حالات كورونا في اليمن إلى 323 إصابة، بينها 80 وفاة، و14 حالة تعاف.



ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثيين الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الجاري، تسجيل 4 إصابات بكورونا بينها حالة وفاة، وسط اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا.



والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة، أن مستشفيات اليمن المخصصة لمواجهة جائحة كورونا وعددها 38، امتلأت أسرتها تماما بمصابي الفيروس.



كما لفتت المنسقة الأممية في اليمن ليز غراندي، إلى إن نسبة الوفيات بين مصابي كورونا في البلاد تصل 20 في المئة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ فقط 7 بالمئة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.