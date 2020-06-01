تركيا: تحييد إرهابيين حاولا التسلل إلى منطقة "نبع السلام"

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عنصرين من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي، لدى محاولتهما التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام، شمال شرقي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، الإثنين، أن "قوات المهام الخاصة تواصل التصدي للمنظمات الإرهابية، إذ حيّدت إرهابيين اثنين من تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، خلال محاولتهما التسلل إلى منطقة عملية نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات، لتطهير المنطقة من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وعلقت العملية في 17 أكتوبر، بعد اتفاق تركي- أمريكي يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مماثل مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.