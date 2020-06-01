مع اقتراب ذكراه الرابعة.. كُتيب يوثق "انتهاكات حصار قطر"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365

- مجموع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي رصدتها اللجنة بلغ "4275"



أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في الدوحة كتيبا بعنوان "3 أعوام على حصار قطر" يتناول توثيقاً بالإحصاءات والتقارير لـ "انتهاكات الحصار".

وتدخل الأزمة الخليجية عامها الرابع، في 5 يونيو/ حزيران الجاري، حيث قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ واتهمتها بدعم للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

وذكرت اللجنة في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه، أن الكتيب يتضمن "الإجراءات والتدابير القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في يونيو/ حزيران 2017".

وأوضحت أنه معد بثلاث لغات، هي العربية والانجليزية والفرنسية.

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وأضافت أن الكتيب تضمن أيضا "إحصاءات بشأن انتهاكات حقوق الانسان والحريات التي ارتكبتها دول الحصار الخليجية الثلاث ضد قطر، وأيضا أحكام وقرارات دولية عن هذه الانتهاكات، والتوصيف القانوني لها".



وأشار البيان إلى أن "مجموع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي رصدتها ووثقتها اللجنة جراء حصار الدول الخليجية الثلاث بلغ 4275 انتهاكا".

وأوضح أن "هذه الانتهاكات شملت الحق في التنقل والإقامة والملكية والتعليم والصحة والعمل والتقاضي ولم شمل الأسرة وحرية الرأي والتعبير، والحجز التعسفي والإخفاء القسري والتحريض على العنف والكراهية والحق في ممارسة الشعائر الدينية".



ولفت إلى أن من "جملة هذه الانتهاكات، شكاوى تم تسجيلها من قبل اللجنة، كان نصيب السعودية منها 2448 انتهاكا، والإمارات، 1225 انتهاكا والبحرين 602 انتهاكا".

وتبذل الكويت جهودًا للوساطة بين طرفي الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الستة، وهي: قطر، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين وسلطنة عمان.

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