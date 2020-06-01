قطر تدين تفجيرا أودى بحياة 10 أشخاص في الصومال

أحمد يوسف/ الخليج 365

أدانت قطر، الإثنين، تفجيرًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في إحدى ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، غداة مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، إثر انفجار لغم أرضي أسفل سيارة كانت تقل 20 راكبا في منطقة "حواء عبدي" شمال مقديشو.

وقال البيان إن "قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى".

وجدد البيان التأكيد على "موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

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كما قدمت قطر التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب الصومال وتمنت للجرحى الشفاء العاجل، حسب البيان ذاته.

والأحد، قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون، في انفجار لغم أرضي أصاب سيارة نقل عام بمنطقة "حواء عبدي" شمال مقديشو، بحسب مصدر أمني.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى مقاتلي حركة "الشباب" الذين يستهدفون المركبات العسكرية الحكومية، أثناء مرورها بالطريق الرابط بين العاصمة وإقليم شبيلي السفلى.



ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

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