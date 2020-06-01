تعرف على أرخص سيارة يابانية في السعودية

سعر سوزوكي ديزاير 2020 في السعودية يعتبر الأرخص بين الفئات المشابهة حيث تعد هذه السيارة هي أرخص سيارة يابانية 4 سلندر في السعودية حيث تتأثر أسعار السيارات في السعودية بقرار رفع ضريبة القيمة المضافة الذي تم الإعلان عنه مؤخرا حيث تم رفع قيمة الضريبة المضافة من 5 % إلى 15 % وهذا بالطبع سوف ينعكس على ارتفاع أسعار السيارات في السعودية بالرغم من حالة الركود التي صاحبت فرض حظر التجول في السعودية ضمن الإجراءات الاحترازية المطبقة في المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

مواصفات سوزوكي ديزاير 2020 في السعودية

تأتي سوزوكي في أكثر من طراز لكنها تشترك في عدد من المواصفات العامة التي تجمع بينها والتي تجعل من سعر سوزوكي ديزاير 2020 في السعودية أرخص سيارة يابانية ذات 4 سلندر ومن بين المواصفات المشتركة ما يلي:

مانع انغلاق مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

كما تأتي بقوة 83 حصان وموتور مزود بـ16 صماما.

تأتي سوزوكي ديزاير بسعة 1.2 لتر وكذلك مع 4 سلندر.

أما عن أبعاد السيارة فتأتي بطول 3.99 م وعرض 173.5 سم وارتفاع 151 سم.

تأتي السيارة سوزوكي ديزاير في 3 موديلات هي GA,GL,GLX.

سعر سوزوكي ديزاير 2020 في السعودية

وصل سعر سوزوكي سويفت ديزاير 2020 في السعودية إلى 31.500 ريال بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة التي وصلت إلى 15% من سعر السيارة وسوف يتم تطبيق الضريبة الجديدة اعتبارا من الأول من شهر يونيو المقبل في الوقت الذي تحاول فيه معارض السيارات ووكلاء السيارات العالمية في السعودية تقديم عروض ترويجية لجذب شريحة من المستهلكين الجدد.

عروض السيارات في السعودية

وقامت بعض المعارض ووكلاء السيارات في السعودية بتقديم عروض على سيارة سوزوكي ديزاير في السعودية تتلخص معظمها فيما يلي:

إمكانية حجز السيارة أونلاين.

تعقيم السيارة بالكامل قبل تسليمها للعميل.

ضمان 3 سنوات أو 100 ألف كم أيهما أقرب.

عروض التقسيط بدون مصاريف إدارية.

تحصيل القسط الأول بعد 6 أشهر من توقيع عقد البيع.

التأمين الشامل على السيارة لدى شركة التأمين في السعودية.

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نصائح قبل شراء سيارة جديدة في السعودية

قبل شراء سيارة جديدة يجب التفكير في عدة أمور من بينها ما يلي:

قطع الغيار :

هل هي متوفرة بالقرب منك وهل أسعارها في متناول اليد أم تمثل مشكلة في الحصول عليها.

الأمر الآخر الذي يجب التفكير به هو استهلاك الوقود حيث يمثل هذا العبء اليومي الذي يتحمله مالك السيارة والمعروف أن سوزوكي ديزاير مشهود لها بالكفاءة في استهلاك الوقود.

قرب مقر الصيانة حيث يلعب وجود مركز الصيانة بالقرب منك دورا مهما في اتخاذ قرار الشراء حيث يوجد بعض الشركات لا تمتلك مقرات صيانة في كافة مدن المملكة ما يمثل عبئًا إضافيا على ملاك السيارات حيث يضطر البعض إلى السفر إلى منطقة أخرى بحثا عن مركز الصيانة وهذا الأمر تنبهت له سوزوكي من خلال شبكة الصيانة المنتشرة بكافة مناطق السعودية.

قطع غيار سوزوكي

والمعروف أن سوزوكي هي سيارة اقتصادية أما أسعار قطع غيار سوزوكي فهي في متناول اليد وتعمل مراكز الخدمة والصيانة من الثامنة صباحا حتى الخامسة عصرا من السبت حتى الأربعاء أما يوم الخميس فتعمل حتى الواحدة والنصف من بعد الظهر.

قطع غيار سوزوكي الأصلية تتمتع بضمان يصل إلى 12 شهرا حيث توفر مراكز خدمة سوزوكي أكثر من 25 ألف قطعة غيار ويتم تلبية 98 % من طلبات قطع الغيار عند الطلب للمرة الأولى أما الـ2% المتبقية يتم توفيرها في صباح اليوم التالي لطلبها.