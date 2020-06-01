ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، شاحنتين تبيعان الكمامات بشكل مُخالف للنظام بعد كمين مُحكم في مدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة. وحجزت الفرق الرقابية للتجارة خلال الواقعة، مليون و800 ألف كمامة للتحقق من مصدرها، وإعادة ضخها للأسواق بأسعار عادلة للمُستهلك. ونشرت وزارة التجارة، مقطع فيديو لعملية ضبط الشاحنتين ومراجعة الكميات المضبوطة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. ضبط مليون و800 ألف كمامة خلال بيعها بشكل مُخالف بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.