«الأمن العام» يوضح عقوبة بث الشائعات بشأن «كورونا»

حذر الأمن العام من خطورة بث الشائعات بشأن جائحة كورونا المستجد في المستجد، كما توعد كل من يتورط في هذه الجريمة بالعقوبة.

وقال الأمن العام، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “يعاقب كل من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا المستجد عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، وذلك بفرض غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة والسجن معا”.

وأضاف أنه عند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه، علماً بأن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة.