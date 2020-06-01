اخبار الخليج

الصين تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات بفيروس خلال ثلاثة أسابيع تقريباً، برصد 16 حالة جديدة الأحد، وذلك في قفزة للحالات الوافدة من الخارج بإقليم سيتشوان في جنوب غرب البلاد.
وذكرت لجنة الصحة الوطنية في بيان الاثنين، أن كل الحالات الجديدة هي لمسافرين قادمين من الخارج 11 منهم في سيتشوان، وكانت الصين أعلنت الأحد، عن رصد حالتي إصابة لوافدين من الخارج أيضاً.
وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن الحالات المسجلة في سيتشوان جاءت على رحلة طيران من مصر، مضيفاً أن ست حالات أخرى لا تظهر عليها أعراض كانت على نفس الرحلة، ولا تسجل الصين الحالات التي لا تظهر عليها أعراض ضمن حالات العدوى المؤكدة بكوفيد19.
وأفادت اللجنة أيضاً بتسجيل 16 حالة جديدة لا تظهر عليها أعراض في البر الرئيسي الأحد، مقارنة بثلاث حالات في اليوم السابق، وأظهرت البيانات أن مجمل الإصابات بالفيروس في الصين بلغ 83017 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل أكبر زيادة يومية في الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا