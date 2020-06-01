598 وفاة بكورونا خلال أربع وعشرين ساعة بأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجّلت الولايات المتحدة 598 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز الأحد.

وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 104.356، وأحصت الولايات المتحدة رسمياً 1.788.762 إصابة بالفيروس، حسب إحصاء الجامعة، ودعا الاتحاد الأوروبي السبت، واشنطن إلى إعادة النظر في قرار قطع علاقتها بمنظّمة الصحّة العالميّة التي يتّهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمسايرة الصين في أزمة كوفيد19.

ونفّذ ترامب الذي علّق مساهمة بلاده المالية في منظّمة الصحّة العالميّة، تهديده بقطع العلاقات مع المنظّمة الأممية الجمعة، والولايات المتّحدة هي أوّل مساهم في المنظّمة، لكنّ ترامب أكّد أمام صحفيين: أنّنا سنُعيد توجيه هذه الأموال إلى احتياجات أخرى مُلحّة في مجال الصحّة العامّة في العالم.