وفاة فنان «تغليف» النصب العالمية بالقماش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفي الفنان كريستو المعروف بأعماله الضخمة القائمة على تغليف نصب كبيرة بالقماش، مثل جسر بون نوف في باريس، ومبنى رايشتاغ في برلين، الأحد، عن عمر ناهز الـ 84 عاماً على ما أفاد معاونوه.

وجاء في رسالة بثها «مكتبه» عبر فيسبوك، أن الفنان واسمه الكامل كريسنو فلاديمير يافاشيف المولود في بلغاريا، توفي لأسباب طبيعية في 31 مايو / أيار 2020 في منزله في نيويورك، وقد شكل هذا الرجل مع زوجته جان كلود ثنائياً بارزاً في أوساط الفن المعاصر بسبب أعمالهما العابرة التي تتطلب سنوات من التصميم والتحضير بكلفة ملايين الدولارات.

وقد ابتكر كريستو نوعاً فنياً جديداً عرف بـ «تغليف المساحات بالقماش»، ومن أبرز أعماله في هذا المجال لف جسر بون نوف في باريس بالقماش عام 1985، ومبنى رايشتاغ في برلين عام 1995، ولد كريستو في 13 يونيو / حزيران عام 1935 في غابروفو في بلغاريا، وفر من هذا البلد عام 1956 في قطار شحن هرباً من النظام الشيوعي، والواقعية السوفييتية التي كانت تعلم في معهد الفنون الجميلة في صوفيا، والتقى عام 1958 بزوجته الفرنسية جان كلود دونا دو غيوبون في باريس، وكان كريستو يقيم في نيويورك، وقد حصل على الجنسية الأمريكية، وكان مشروعه الأخير لف قوس النصر في باريس بالقماش، وقد أرجئ بسبب كوفيد - 19 بعدما كان مقرراً في سبتمبر / أيلول القادم.