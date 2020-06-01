«جلفار» تصدر حقوق اكتتاب بنصف مليار درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، إصدار حقوق الاكتتاب لمساهميها بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون درهم، وذلك مع مواصلة الشركة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنهوض. وسوف يسهم إصدار حقوق الاكتتاب في تعزيز وضع رأس مال الشركة وتحسين صورة ديونها وتوفير الدعم المالي لإنجاح خطة النمو متوسطة المدى.

وفي إطار إعادة هيكلة رأس مالها، التي شمل تخفيض رأس المال بمقدار 503 ملايين درهم كخطوة أولى، تطرح «جلفار» 500 مليون سهم جديد بقيمة اسمية هي درهم واحد للسهم. والأسهم الجديدة التي ستطرح على المساهمين الحاليين في الشركة، توفّر للمستثمرين الحقوق نفسها - بما فيها حق الحصول على أية أرباح مستقبلية - كما الأسهم الحالية. وسوف تبدأ فترة الاكتتاب بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2020 وتنتهي بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2020.

برنامج النمو

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وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «طرح حقوق الاكتتاب مكوّن أساسي في خطة التحوّل، التي أثق في أنّها ستدعم جهودنا في تمويل برنامج النمو للسنوات المقبلة. وفي هذه المناسبة، أشكر مساهمينا على ثقتهم في قدرتنا على تعزيز أداء الشركة إما من الناحية التشغيلية أو من الناحية المالية. فالأساسات التي يرتكز عليها عملنا صلبة ولدينا الخبرات والقدرات والموارد لاستكشاف مزيد من إمكانات النمو في أسواقنا الرئيسة.»

تجدر الإشارة إلى أنّ هيكلة رأس المال وشروط اصدار حقوق الاكتتاب حظيت بموافقة مجلس إدارة «جلفار» ومساهميها خلال الجمعية العمومية السنوية للشركة التي عقدت في شهر أبريل الماضي. وحظي اصدار حقوق الاكتتاب كذلك بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات.

رحلة التحوّل

من جهته، قال الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي للشركة: «خلال الأشهر القليلة الماضية، قمنا بتسريع رحلة التحوّل بهدف استعادة موقع جلفار الإقليمي. وهذا الإصدار هو خطوة مركزية في استراتيجيتنا المبنيّة على كفاءاتنا الأساسية لتقوية ميزانيتنا واستثمار فرص النمو المستدام، إضافة إلى خلق قيمة مستدامة للمساهمين. ونعمل حالياً على عدّة مبادرات استراتيجية لتحقيق موقع إيجابي من حيث توفّر السيولة وإعادة الشركة إلى الربحية.»

وبالإضافة إلى تعزيز الهيكلية المالية والميزانية، من شأن رأس المال الإضافي الذي سيتم توظيفه الآن الاسهام في توسيع عمليات «جلفار» في أسواق رئيسة، يما فيها المملكة العربية السعودية والعراق ومصر. وكانت الشركة قد أعادت إطلاق أكثر من 80 منتجاً في السعودية وعمان في وقت سابق من العام الجاري، وذلك بعد تأكيد مطابقته التامة لممارسات التصنيع الجيّد من خلال فحص أجراه مجلس الصحّة لدول مجلس التعاون والهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية.