هزاع بن زايد: رسالة محمد بن راشد مفعمة بالروح الإيجابية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، تزامناً مع عودة العمل الحكومي التدريجي، مفعمة بالروح الإيجابية تجعلنا ننتصر على كورونا، ونحافظ على المكتسبات.

وقال سموه على «تويتر»: «رسالة مفعمة بالإيجابية أرسلها اليوم، (أمس)، الشيخ محمد بن راشد بترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء تزامناً مع عودة العمل الحكومي التدريجي، مؤكداً مسؤولية الجميع في المرحلة المقبلة عن استعادة الحياة الطبيعية مع التزام الإجراءات الوقائية، وبهذه الروح ننتصر على كورونا ونحافظ على المكتسبات».