تلميح «إسرائيلي» بتأجيل «الضم» وتحذير أممي من اشتعال الصراع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير «إسرائيلي» مقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة قد تؤجل موعد البدء بإجراءات ضم أجزاء من الضفة الغربية، الذي تحدد مع بداية يوليو المقبل، لايام وربما لأسابيع، وحذرت الأمم المتحدة، من أن ضم مناطق فلسطينية، سيؤدي إلى اندلاع الصراع وعدم الاستقرار في الضفة وقطاع غزة، في وقت سارع فيه عشرات المستوطنين يتقدمهم حاخامات إلى اقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى.