الصحة السعودية تطرح خدمة جديدة للاستشارة الطبية

وأشارت الصحة السعودية، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أنها قررت تقديم خدمة "الترجمة الإشارية" لذوي الإعاقة السمعية للصم أو ضعاف السمع.

وأوضحت أن الترجمة الإشارية ستشمل خدمات "الاستفسارات العامة، وخدمة حجز مواعيد لدى المراكز الصحية، وخدمة الاستشارات الطبية".

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وتتمحور فكرة التطبيق السعودي بقيام المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث "وسيط" من خلال المنصة الرقمية "إشارة"، وذلك بتحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس كوسيط مع ذوي الإعاقة السمعية.

كما سيقدم التطبيق عددا من الخدمات، ومنها: "خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، والدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية، وخدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، وخدمة الشكاوى والبلاغات، وخدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات، وخدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء".

كما أوضحت وزارة الصحة السعودية أن التطبيق مجاني وبات متوفرا لنظامي التشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون"، و"أندرويد".