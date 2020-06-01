شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني الليبى يستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر ليبية اليوم الاثنين، أن قوات الجيش الليبي استعادت السيطرة على مدينة الأصابعة، جاء ذلك نقلا عن روسيا اليوم.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن وجود عصيان في صفوف المرتزقة السوريين والأجانب، الذين أرسلهم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا مع الميليشيات المسلحة في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.