شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «ديوان المحاسبة» بسرعة استرجاع المبالغ المستحقة للدولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الحادية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) اليوم الاثنين، على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وطالب المجلس، الديوان العام للمحاسبة، بسرعة العمل على استرجاع المبالغ المستحقة للدولة التي لم تُحصل بعد وفق آلية محكمة وجدول زمني محدد.

وأكّد المجلس قراره السابق والقاضي بالمطالبة بـ “تكوين لجنة عليا لدراسة تقارير الديوان على ألا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان، وأن تقوم اللجنة برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير لها” .

وطالب المجلس الديوان بالعمل على رفع كفاءة الرقابة اللاحقة على الأداء المالي للأجهزة الحكومية تحقيقاً لمبادرات وأهداف رؤية 2030.

Advertisements

وأوضح المجلس أنه على وزارة الاقتصاد والتخطيط تعزيز مستويات الشفافية من خلال تطوير موقعها الإلكتروني ، ونشر تقارير ربع سنوية تتضمن البيانات والمؤشرات الاقتصادية.

كما طالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على تكثيف جهودها في متابعة تنفيذ مبادرات ومشروعات رؤية المملكة 2030 والتأكيد على تنفيذها في الوقت المحدد.